هتافات مسيئة لإدارة الأهلي.. والخطيب يتوجه للجماهير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجماهير فريقه في مدرجات ملعب السلام بين شوطى مواجهة الهلال السوداني، وذلك بعد هجومهم علي مجلس الإدارة. ودار حديث مطول بين الخطيب وعدد من جماهير الأهلي انتهي بقيام الجماهير بتشجيع الفريق. وعاد الخطيب للمقصورة مجددا بعد انتهاء أزمة الجماهير.

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