شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الاهلي و الهلال السوداني فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويضم تشكيل الاهلي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني ، رامى ربيعة ، أحمد فتحي ، محمود وحيد ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، حسين الشحات ، وليد سليمان ، رمضان صبحي وجونيور أجاي.

























































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