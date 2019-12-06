اخبار الرياضه

الأهلي يكتسح إنبي بخماسية والمقاصة يهزم المصري برباعية في دوري الجمهورية 2001

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكتسح إنبي بخماسية والمقاصة يهزم المصري برباعية في دوري الجمهورية 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أسدل الستار على منافسات الجولة 16 ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2001، والتي شهدت أكثر كن نتيجة مثيرة كان أبرزها فوز الأهلي على انبي بخمسة أهداف مقابل هدف، سجلها سجل أهداف فريقنا محمد سلامة (هدفان) وشادي رضوان وطه محمود ويوسف عتمان.

 

ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 30 نقطة من 15 مباراة، كما فاز المقاصة على المصري بأربعة أهداف مقابل هدف فيما تغلب الاسماعيلي على المقاولون بهدفين مقابل هدف.

 

Advertisements

وتأجلت مباراة الزمالك مع الانتاج الحربي بمنافسات هذه الجولة التي جاءت نتائجها كالتالي:

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يكتسح إنبي بخماسية والمقاصة يهزم المصري برباعية في دوري الجمهورية 2001 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا