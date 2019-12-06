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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكتسح إنبي بخماسية والمقاصة يهزم المصري برباعية في دوري الجمهورية 2001 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 30 نقطة من 15 مباراة، كما فاز المقاصة على المصري بأربعة أهداف مقابل هدف فيما تغلب الاسماعيلي على المقاولون بهدفين مقابل هدف.
وتأجلت مباراة الزمالك مع الانتاج الحربي بمنافسات هذه الجولة التي جاءت نتائجها كالتالي:
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