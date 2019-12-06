شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكتسح إنبي بخماسية والمقاصة يهزم المصري برباعية في دوري الجمهورية 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أسدل الستار على منافسات الجولة 16 ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2001، والتي شهدت أكثر كن نتيجة مثيرة كان أبرزها فوز الأهلي على انبي بخمسة أهداف مقابل هدف، سجلها سجل أهداف فريقنا محمد سلامة (هدفان) وشادي رضوان وطه محمود ويوسف عتمان.

ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 30 نقطة من 15 مباراة، كما فاز المقاصة على المصري بأربعة أهداف مقابل هدف فيما تغلب الاسماعيلي على المقاولون بهدفين مقابل هدف.

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وتأجلت مباراة الزمالك مع الانتاج الحربي بمنافسات هذه الجولة التي جاءت نتائجها كالتالي: