شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حمدي فتحي يؤازر الأهلي بالعكاز أمام الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التواجد في ستاد السلام لمؤازرة زملائه أمام الهلال السوداني، وهو يتكأ على عكاز.

ويواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني بعد قليل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب حمدي فتحي عن الأهلي لمدة لن تقل تصل لـ 6 أشهر بسبب الإصابة بقطع في غضروف الركبة والتي تعرض لها خلال إحدى تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة كينيا وجزر القمر بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

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وكان الأهلي قد خسر في مباراة الجولة الأولى أمام مضيفه النجم الساحلي بهدف نظيف، والتي أقيمت على ستاد رادس بتونس.