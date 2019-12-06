صور.. رمضان صبحى يعزز تقدم الأهلي على الهلال بالهدف الثانى من ركلة جزاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز الأهلي الهدف الثاني في مرمي الهلال السوداني في الدقيقة 37 عن طريقرمضان صبحي ، في المباراة التي تجمعهما الان علي استاد الأهلي ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لتصبح النتيجة 2/0 للأهلي.
وأهدر جونيور أجايي مهاجم الأهلي فرصة احراز الهدف الثاني لفريقه في مرمي الهلال السوداني ، في الدقيقة 19 من عمر المباراة ، فيما تقدم في الدقيقة 15 من عمر المباراة عن طريق حسين الشحات جناح أيمن الفريق .
تشكيل الأهلي والهلال
وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :
بينما بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من : جمال سالم، فارس عبد الله، أطهر الطاهر، عبد اللطيف بوي، السمؤال ميرغني، نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله، محمد دراج، سليم محمد، نزار حامد، محمد موسى.
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