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انطلاق مباراة الاهلى والهلال السوداني في السلام بدوري الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنطلقت مباراة الاهلي والهلال السوداني بإستاد السلام في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني ، رامى ربيعة ، أحمد فتحي ، محمود وحيد ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، حسين الشحات ، وليد سليمان ، رمضان صبحي وجونيورأجاي.

ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم جزائرى يضم كلاً من: لحلو بن براهم، ويعاونه المساعد الأول عبدالحق اتشيعلى، والمساعد الثانى عومارى بوعبدالله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة.

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