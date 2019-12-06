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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الاهلى والهلال السوداني في السلام بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنطلقت مباراة الاهلي والهلال السوداني بإستاد السلام في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ويلعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني ، رامى ربيعة ، أحمد فتحي ، محمود وحيد ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، حسين الشحات ، وليد سليمان ، رمضان صبحي وجونيورأجاي.
ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم جزائرى يضم كلاً من: لحلو بن براهم، ويعاونه المساعد الأول عبدالحق اتشيعلى، والمساعد الثانى عومارى بوعبدالله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة.
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