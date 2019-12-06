فيديو .. وزير الرياضة يفتتح البطولة الافريقية للأندية سيدات السلة باستاد القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حفل أفتتاح البطولة الافريقية لاندية سيدات كرة السلة المقامة بالصالة المغطاه باستاد القاهرة حضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة . تمكن فريق الاهلى لكرة السلة سيدات من الفوز على نظيرة وقال الكاميرونى بنتيجة 78 / 47 فى افتتاح مباريات البطولة . وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع الأهلى فى المجموعة الثانية بجانب فيروفيارو الموزمبيقى وقال الكاميروني و إيه اس بى الإيفوارى . فيما يخص سبورتنج فيقع في المجموعة الأولى بجانب انتركلوب الانجولى بالإضافة إلى ام اف بى النيجيري . Advertisements البطولة الافريقية لأندية سيدات كرة السلة والتى تستمر حتى 15 ديسمبر الجارى بستاد القاهرة .

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