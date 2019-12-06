"رسائل للإدارة وأزمة بسبب طرومبيطة" .. حكاية ٣٠ دقيقة في ظهور جمهور الأهلي على ستاده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت مباراة الأهلي والهلال السوداني عدة رسائل من جماهير القلعة الحمراء موجهة إلى مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

ويستقبل الأهلي على ملعب "السلام" والذي أصبح ملعب النادي الأحمر فريق الهلال في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت إدارة الأهلي وقعت رسميًا مع شركة "استادات" تم من خلالها حصول النادي الأحمر على ملعب السلام ليصبح ملعب الأهلي كحق انتفاع لمدة 25 عامًا.

وجاءت رسائل جماهير الأهلي مع بداية نصف ساعة من المباراة كالتالي:

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"حسن حمدي قول للخطيب..جمهور الأهلي أحسن لاعيب"

"النادي الأهلي مسؤولية مش بس الكرسي ولا شمسية"

"صالح قالها والكل يطيع..النادي الاهلي فوق الجميع"

وجاءت هتافات جماهير الأهلى اعتراضًا على سحب أحد أدوات التشجيع، والدخول فى مناوشات مع شركة الأمن الخاصة المسؤولة عن تأمين مواجهة الفريق أمام الهلال السوداني.

جدير بالذكر أن شركة الأمن اعترضت على وقوف الجماهير في الصفوف الأولى من المدرجات.