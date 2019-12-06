الخطيب ينجح في احتواء غضب جماهير الأهلي بستاد السلام

نجح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في احتواء غضب جماهير القلعة الحمراء في مباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

واستجاب مشجعو الأهلي لطلب الخطيب بالعودة للتشجيع ومساندة الفريق بدلاً من الهتاف ضد الإدارة.

كان الأهلي قد تقدم بهدفين في الشوط الأول على حساب الهلال السوداني.

الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.واستجاب مشجعو الأهلي لطلب الخطيب بالعودة للتشجيع ومساندة الفريق بدلاً من الهتاف ضد الإدارة.كان الأهلي قد تقدم بهدفين في الشوط الأول على حساب الهلال السوداني.

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