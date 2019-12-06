نزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى أرضية ملعب السلام (ستاد الأهلي) واتجه نحو مدرجات الدرجة الثالثة شمال أثناء لقاء الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا. وتوجه الخطيب لاحتواء غضب الجماهير بعد أن هتفوا بحرارة ضده في الشوط الأول وتحدث معهم وطالبهم بالهدوء كما هتفوا له "تعالى يا بيبو". الثالثة شمال أثناء لقاء الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا. وتوجه الخطيب لاحتواء غضب الجماهير بعد أن هتفوا بحرارة ضده في الشوط الأول وتحدث معهم وطالبهم بالهدوء كما هتفوا له "تعالى يا بيبو".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب يتوجه إلى جماهير الأهلي في ستاد السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.