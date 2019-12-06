الأهلي يتفوق على الهلال السوداني بثنائية في الشوط الأول

تقدم فريق الأهلي بسهولة على الهلال اسوداني بهدفين نظيفين في الشوط الأول من اللقاء المقام حاليا بستاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لدوري ابطال افريقيا. سجل هدفي الاهلي حسين الشحات ورمضان " ركلة جزاء" في الدقيقتين 15 و36 . يذكر ان المجموعة الثانية، تضم بجانب الأهلي والهلال السوداني، النجم الساحلي التونسي والذى سيواجه بلاتينيوم الزيمبابوي غدا في هراري العاصمة الزيمبابوية في نفس الجولة. في نفس الجولة. الشوط الاول بدأ اللقاء بهجوم اهلاوي ومحاولة فرض حصار مبكر على الهلال لإحراز هدف مبكر. تراجع رباعي دفاعي الزمالك ومعهم خط الوسط لوقف المحاولات الحمراء مبكرا. Advertisements هدف اول في الدقيقة 15 ومن ضربة حرة مباشرة يلعب محمد مجدي قفشة الى داخل منطقة الجزاء يقابل الكرة مباشرة داخل المرمى حسين الشحات مسجلا هدف التقدم للأهلي. التقدم للأهلي. يستمر الضغط الاحمر وتتلاشى اى محاولات سودانية على مرمى محمد الشناوي من جانب الثلاثي الهجومي موسى الضي وسليم محمد ونزاح حامد لعدم وجود تمويل لازم تسببالهجوم المتواصل للاحمر في ارباك دفاعات الهلال خاصة مع سرعة رمضان صبحي وقفشة والشحات ووليد سليمان. هدف ثاني في الدقيقة 36 يستلم النيجيري جونيور اجاي الكرة داخل منطقة الجزاء يجذبه بغرابة شديدة المدافع السوداني يحتسب الحكم ركلة جزاء يلعب الكرة رمضان صبحى ويضع الكرة على يسار الحارس جمال سالم مسجلا هدف ثاني للأهلي.

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