هتافات حادة من جمهور الأهلي ضد مجلس الخطيب

غادر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لعدة دقائق مقصورة ستاد السلام بعد هتافات جماهير الأهلي، خلال لقاء الهلال السوداني الجاري بينهما الآن على ملعب السلام فيثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يعود مرة ثانية.
ووجهت الجماهير انتقاداً لإدارة الأحمر والخصيب بهتافات "صالح قالها والكل يطيع النادي الأهلي فوق الجميع" - "الأهلي مسوؤلية مش كرسي وشمسية" - "مش قدها سيبها وغور ..النادي الأهلي هو الجمهور" ثم هتفوا " اللي بيهتف أهلاوي بجد النادي الأهلي مش عزبة حد".. 1-2 ادارة الاهلي فين.
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