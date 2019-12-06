إيهاب فؤاد : الترسانة قادر علي العودة من جديد وننتظر الأهلي

أعرب إيهاب فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة عن سعداته بتأهل فريقه لدور ال16 من بطولة كأس مصر عقب الفوز على انبي بركالات الترجيح. وقال فؤاد في تصريحات خاصة ل "الوفد" انه كان يتمنى المشاركة مع الفريق ولكن الاصابة منعته من التواجد مشيرا إلى إحتمالية مشاركته في المباراة القادمة امام بتروجيت بدوري القسم الثاني. المباراة القادمة امام بتروجيت بدوري القسم الثاني. واضاف إيهاب قائلاً :" الترسانة جاهز لمواجهة الأهلي و محمد صلاح المدير الفني الجديد للفريق يعمل دائماً علي معالجة أخطاء الترسانة. Advertisements وأكداً ان الترسانة يسير الفترة القادمة على طريقه الصحيح وان مدرب الفريق منذ تولية القيادة الفنية يعمل علي الجانب النفسي لمعالجة الأخطاء . الفريق منذ تولية القيادة الفنية يعمل علي الجانب النفسي لمعالجة الأخطاء . وعن منافسة الشواكيش في دوري القسم الثاني قال فؤاد أن الترسانة اغلق ملف المباريات السابقة ويستعيد توازنه من جديد أملا في العودة مرة أخرى للمنافسة. وتولى محمد صلاح مسؤولية تدريب الترسانة خلفاً لثلاثة مدرين فنين بداية من الموسم الجاري وهم علاء ميهوب ومؤمن عبدالغقار وأحمد كشري اللذين تقدموا باستقالتهم بسبب تراجع النتائج.

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