الأهلي يتقدم بالثاني على الهلال

تقدم النادي الأهلي بالهدف الثاني على نظيره الهلال السوداني خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب السلام، في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاء الهدف من ركلة جزاء سددها رمضان صبحي بنجاح في الدقيقة 37.

الآن على ملعب السلام، في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.جاء الهدف من ركلة جزاء سددها رمضان صبحي بنجاح في الدقيقة 37.

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