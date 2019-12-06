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الشناوي :حكم مباراة الترسانة تجاهل ركلتي جزاء لإنبي

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اعترف  الخبير الكروي  احمد الشناوي بتواضع اداء  محمد حسين حكم مباراة انبي والترسانة وتجاهله لركلتي جزاء صحيحتين في الشوط الأول من

اللقاء لصالح انبي حيث لمسة الكرة يد مدافع الترسانة  في الاولى وفي الثانية تم دفع مهاجم انبي صراحة داخل منطقة الجزاء.

 يذكر ان الترسانة تأهل لدور الـ16 بعد  فوزه بركلات الترجيح 4-3 وانتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل بدون اهداف.

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