شاهد.. الأهلي يتقدم على الهلال بأقدام الشحات

تقدم النادي الأهلي بالهدف الأول، على نظيره الهلال السوداني، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب السلام في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاء الهدف في الدقيقة 15 عبر اللاعب حسين الشحات.

بينهما الآن على ملعب السلام في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.جاء الهدف في الدقيقة 15 عبر اللاعب حسين الشحات.

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