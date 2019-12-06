يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط تايم سيورت يوتيوب الاهلي اليوم YALLA ONLIN

يقدم لكم الوفد بثا مباشرا لمباراة الأهلي والهلال السوداني بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على استاد السلام بالقاهرة والهلال السوداني بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على استاد السلام بالقاهرة

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