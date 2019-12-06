رياضة | مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إرنيستو فالفيردي عن قائمة برشلونة التي تستعد لخوض مباراة قوية أمام ريال مايوركا مساء غد السبت على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وضمت قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا كل من:

حراسة المرمى: مارك أندريا تير شتيجين- نيتو.

خط الدفاع: جيرارد بيكيه- صامويل أومتيتي- كليموه لينجليه- جونيور فيربو- موسى واجي- سيرجي روبرتو- توديبو.

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خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس- كارليس ألينا- فرينكي دي يونج- أرتورو فيدال- إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: ليونيل ميسي- لويس سواريز- أنطوان جريزمان- كارليس بيريز.

وشهدت القائمة استبعاد كل من أرثر ميلو لاعب خط الوسط بالإضافة إلى الموهبة الشاب أنسو فاتي.

ويلتقي برشلونة مع نظيره ريال مايوركا في تمام الساعة العاشرة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة ، الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 3.