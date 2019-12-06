رياضة | الأهلي يتقدم على الهلال السوداني في الشوط الأول بثنائية نظيفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتقدم على الهلال السوداني في الشوط الأول بثنائية نظيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهته أمام الهلال متقدمًا بهدفين دون رد، وذلك في المباراة المقامة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يتقدم على الهلال السوداني في الشوط الأول بثنائية نظيفة

أول الهجمات الخطيرة في هذا اللقاء كانت في الدقيقة السابعة عندما تهيأت الكرة على حدود منطقة جزاء الهلال السوداني لمحمد مجدي "قفشة" والذي سددها قوية لكن جمال سالم ارتدى قفاز الإجادة وأبعد الكرة ببراعة عن مرماه.

ومرر رمضان صبحي في الدقيقة الثامنة كرة عرضية من الناحية اليمنى لكن كرته لم تلمس رأس حسين الشحات لتصل سهلة لجمال سالم حارس الهلال السوداني.

وفي الدقيقة ١٥ مرر رمضان صبحي كرة عرضية رائعة من الناحية اليسرى ليقابلها حسين الشحات داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للأهلي في اللقاء ومطلقًا الأفراح في مدرجات ستاد السلام.

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بعد الهدف الأول للأهلي استمر ضغط لاعبيه على دفاعات الهلال السوداني، حيث أضاع النيجيري جونيور أجاي فرصة إضافة الهدف الثاني للفريق الأحمر بغرابة في الدقيقة ١٨ بعدما تلقى تمريرة رائعة من محمد هاني الظهير الأيمن لكن أجاي لم يتمكن من ترجمتها إلى هدف.

ومع حلول الدقيقة ٢٤ مرر حسين الشحات الكرة من الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء ليقابلها وليد سليمان بعيدة عن القائم الأيمن لحارس الهلال السوداني، ليسدد بعدها محمد مجدي "قفشة" تسديدة أخرى أمسكها الحارس بيراعة.

ومرر محمد مجدي "قفشة" كرة لجونيور أجاي داخل منطقة الجزاء ليتعرض للعرقلة من جانب عبد اللطيف سعيد في الدقيقة ٣٥ ويحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ليسددها رمضان صبحي داخل الشباك مسجلًا الهدف الثاني للأهلي.

عقب الهدف الثاني للأهلي بدأت أول خطورة لفريق الهلال السوداني عن طريق محمد موسى الضي لكن كرته وصلت ليد محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول، لينتهي بتقدم الأهلي بهدفين دون مقابل للهلال السوداني.