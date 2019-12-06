رياضة | انطلاق التقييم السنوي لكوسكواد في الفيزيك والبودي بيلدنج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق التقييم السنوي لكوسكواد في الفيزيك والبودي بيلدنج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في حدث هو الأكبر في عالم رياضة كمال الأجسام في مصر والوطن العربي، وفي إطار نشر الثقافة الرياضية في المجتمع وتحفيز الشباب على ممارستها، تنظم مؤسسة «KO Squad»، يومي الجمعة والسبت، 6 و7 من شهر ديسمبر الجاري، التقييم السنوي لعام 2019 الخاص بضم لاعبين جدد لرياضات الفيزيك والكلاسيك فيزيك، والبودي بيلدينج (كمال الأجسام)، في أكبر تجمع شبابي داخل الصالة المغطاة باستاد المقاولون العرب، ويبلغ عدد المشاركين في اختبارات التقييم هذا العام 3 آلاف متسابق، بزيادة 700 متسابق عن تقييم الموسم الماضي الذي أقيم بالصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي.

وتشهد اختبارات التقييم كل عام إقبالا كبيرًا من الشباب للحصول على فرصة الانضمام للفريق والفوز بالرعاية لتحقيق حلم الوصول إلى العالمية، الذي يسعى إليه الكثير من الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية.

وسيكون هناك طاقم تحكيم أجنبي لاختيار المتسابقين الفائزين بالرعاية لمدة عام، مكون من: "توم كوليمان، شون راي، جيمس ألكسندر ليس، كريس كورمير، جو بالينجر، شارلي جارفورث".

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واعتادت (KO Squad) تحت إشراف مؤسسها إسلام قرطام، تنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية خلال السنوات الماضية؛ لإعطاء الفرصة للشباب وتجديد الدماء داخل الفريق.

فريق «KO Squad» يضم أكثر من 50 لاعبا في جميع الفئات، منهم 9 لاعبين محترفين، شارك منهم اثنان في البطولة الأرقى (Mr.Olympia) لعام 2019، وهما أحمد عبد الجليل عن فئة الفيزيك، وهاني سعيد عن فئة الكلاسيك فيزيك.

يشار إلى أن فريق (KO Squad) أنشئ في الأعوام الماضية لدعم ومساندة الأبطال المصريين في العديد من الألعاب، حيث يمثل الفريق في أكثر من لعبة؛ مثل الفيزيك والبودي بيلدينج والـstreet workout والألعاب المائية وكرة القدم.