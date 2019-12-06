رياضة | جماهير الأهلي توجه رسالة لـ"حسن حمدي" في ملعب السلام

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وجهت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد السلام عدة رسائل قبل انطلاق مباراة الفريق الأول الأحمر أمام الهلال السوداني.

جماهير الأهلي توجه رسالة لـ"حسن حمدي" في ملعب السلام

وهتفت الجماهير فور نزول اللاعبين لإجراء عمليات الإحماء قائلة :"جمهور الأهلي كبير.. الكورة للجماهير.. افهم بقى يا عم جمهور الأهلي أهم.. حسن يا حمدي قول للخطيب جمهور الأهلي أحسن لاعيب".

ويواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني بعد قليل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خسر في مباراة الجولة الأولى أمام مضيفه النجم الساحلي بهدف نظيف، والتي أقيمت على ستاد رادس بتونس.

وجاء تشكيلة الأهلي على النحو التالي:

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حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أحمد فتحي - محمود وحيد

خط الوسط : - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجاي.

وجاءت تشكيلة الهلال السوداني على النحو التالي:

جمال سالم - أبو عقلة عبد الله - محمد موسى الضي - السمؤل ميرغني - نذار حامد - سليم محمد - فارس عبد الله - نصر الدين الشغيل - أطهر الطاهر - محمد دراج - عبد اللطيف سعيد.