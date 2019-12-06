رياضة | مدرب المنتخب يحضر مباراة الأهلي والهلال بدوري أبطال إفريقيا

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حرص سيد معوض المدرب المعاون بالجهاز الفني لمنتخب مصر على التواجد في مقصورة ستاد السلام لمتابعة مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني.

مدرب المنتخب يحضر مباراة الأهلي والهلال بدوري أبطال إفريقيا

ويستضيف الأهلي نظيره الهلال السوداني بعد قليل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتواجد معوض لمتابعة المباراة وتقييم أداء بعض اللاعبين لتقديمه للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري.

وكان الأهلي قد خسر في مباراة الجولة الأولى أمام مضيفه النجم الساحلي بهدف نظيف، والتي أقيمت على ستاد رادس بتونس.

وجاء تشكيلة الأهلي على النحو التالي:

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حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أحمد فتحي - محمود وحيد

خط الوسط : - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجاي.

وجاءت تشكيلة الهلال السوداني على النحو التالي:

جمال سالم - أبو عقلة عبد الله - محمد موسى الضي - السمؤل ميرغني - نذار حامد - سليم محمد - فارس عبد الله - نصر الدين الشغيل - أطهر الطاهر - محمد دراج - عبد اللطيف سعيد.