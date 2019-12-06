رياضة | بعد استبعاده من المونديال.. خطة موجهة من النصر لخطف "نواف العابد"

واستبعد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، نواف العابد من قائمة المشاركين في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق في قطر في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر القادم.

وكشفت تقارير صحفية عن اهتمام إدارة نادي النصر بضم نواف العابد، خلاف فترة الانتقالات الشتوية ءو الصيفية المقبلة.

وقال الإعلامي خالد البدر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "النصر متحمس بقوة للتعاقد مع نواف العابد، ويُراقب اللاعب منذ فترة طويلة".

Advertisements

وعانى نواف العابد خلال الموسم الماضي، من الإصابات التي لحقت به وجعلته يغيب عن مباريات هامة للغاية، قبل أن يتعافى بشكل كامل.

الجماهير الهلالية ترفض استبعاد نواف العابد:-



ودعمت الجماهير الهلالية نواف العابد بعد قرار استبعاده، معتربرين أن لاعب استعاد مستواه المعهود، بعد تعافيه من الإصابة، مشددين على أنه ضحى كثيرًا من أجل الهلال، وحقه على الزعيم أن يشارك في بطولة كأس العالم لأندية، لمساهمته الهامه في استعادة اللقب الآسيوي الغائب.

موقف نواف العابد من قرار استبعاده:-



لم يعلق نواف العابد حتى الآن على استبعاده، وخاض بشكل أساسي مباراة السعودية وقطر أمس الخميس، والتي انتهت بفوز الأخضر بهدف نظيف.