اونلاين | «كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر beIN سبورت المفتوحة AHLY KORA رابط ماتش الاهلي هدف رمضان صبحي GOAL

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KOORA STAR موعد مباراة الاهلى والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا

يستضيف النادي الأهلي نظيره نادي الهلال السوداني ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي والهلال السوداني YALLA SHOOT، بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الاهلي KOORA cool

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