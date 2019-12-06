اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بي ان سبورت بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

كورة لايف شاهد البث الحي المباشر لمواجهة فريق الأهلي مع فريق الهلال السوداني والتي ستقام اليوم الجمعة 6 ديسمبر في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة KOORA LIVE وذلك على ملعب النادي الأهلي وستاد السلام سابقا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا GOAL KOORA حيث ستكون تلك المباراة نارية بحضور جماهيري الأهلي على ملعب الفريق للمرة الأولى بعد إعلان النادي الأهلي أن ستاد السلام أصبح باسم الفريق لمدة 25 عاما مقبلة. يلا كورة وسيكون النادي الأهلي تحت ضغط كبير في هذة المباراة من أجل تحقيق الثلاث نقاط الأولى له في دور المجموعات هذا الموسم KOORA ONLINE خاصة بعد الخسارة من فريق النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى بنتيجة هدف نظيف على ملعب رادس، وتعرض أيمن أشرف مدافع النادي الاهلي للطرد في بداية المباراة وفقدان الفريق له في مباراة الليلة YALA SHOOOT PLUS. كول كورة وسيدخل المدرب السويسري رينيه فايلر المباراة بالقوة الضاربة له لحسم المباراة مبكرا وتحقيق الثلاث نقاط قبل مواجهتي فريق بلاتينيوم ستارز في الجولتين الثالثة والرابعة YALA LIVE حيث من المتوقع أن يدخل في حراسة المرمى بمحمد الشناوي، وخط الدفاع مكون من احمد فتحي وياسر ابراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد، وفي خط الوسط عمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمد مجدي قفشة ورمضان صبحي، وفي خط الهجوم النجم النيجيري جونيور أجايي KOORA STAR. يلا شوت بلس ويغيب عن النادي الاهلي اللاعب التونسي علي معلول في هذة المباراة بسبب إصابته في مباراة النجم الساحلي التونسي وغيابه عن الفريق لمدة أسبوعين KOORAHD وذلك بالإضافة إلى حمدي فتحي والذي سيغيب حتى بداية العام بعد إصابته مع المنتخب المصري، وأيضاً أيمن أشرف بسبب الإيقاف، ومحمود متولي مدافع الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم الحالي GOAL KOORA.