اونلاين | «كورة ستار bein TIME» مشاهدة مباراة انتر ميلان وروما بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط انتر مباشر beIN SPORT يوتيوب

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كورة أون لاين مشاهدة مباراة انتر ميلان وروما بث مباشر اليوم الجمعة 6-12-2019 في بطولة الدوري الإسباني الممتاز 2019/2019

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما ضيفاً ثقيلاً علي نظيره انتر ميلان ، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم ، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز 2019 /2020

كورة أون لاين مشاهدة مباراة انتر ميلان وروما بث مباشر اليوم الجمعة 6-12-2019 في بطولة الدوري الإسباني الممتاز 2019/2019

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تنطلق مباراة انتر ميلان ضد روما في تمام الساعة العاشرة الإ ربع مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ، وتقام المباراة علي ملعب " سان سيرو جوزيبي مياتزا) . (

تذاع المباراة حصرياً فور إنطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة

" ، معلقاً علي المباراة " عصام الشوالي"BEIN SPORT HD 4"

يدخل فريق انترميلان المباراة في متصدرا جدول ترتيب الدور الايطالي برصيد 37 نقطة ، بينما يحتل روما المركز الخامس برصيد 28 نقطة .

لعب انترميلان حتي الأن مباراة 14 مباراة فاز في 12 مباراة له وتعادل في واحدة وخسر في لقاء واحد فقط امام نظيره يوفنتوس الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 36 نقطة وانتهت المباراة بنتيجة 1-2 لصالح السيدة العجوزة ، بينما لعب روما 14 مباراة ايضاً فاز في ثمان مواجهات وتعادل في 4 وخسر في اتنين فقط .