اونلاين | «يلاشوت» مشاهدة مباراة إنتر ميلان وروما بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش انتر الآن beIN SPORT HD 4

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ويدخل الإنتر مواجهة اليوم على ملعب جوزيبي مياتزا مدعوماً بجماهيره دائمة الحضور طوال الموسم والتي تجعل المدرجات كاملة العدد في مثل هذه المناسبات..ولكنه سيعاني من الغيابات القاتلة في وسط الميدان بعد إصابة جاليارديني لينضم إلى سينسي وباريلا الجوهرتين اللذين نجح جوزيبي ماروتا في الفوز بهما لصالح أفاعي ميلانو.. وأصبحت أوراق كونتي في خط الوسط محدودة للغاية.

أما روما القادم من مرحلة طيبة للغاية حقق بها 5 انتصارات في آخر 6 مباريات وأظهرت المباريات الأخيرة أن الفريق أصبح أكثر فهماً لتعليمات المدرب البرتغالي فونسيكا.

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ويلعب روما مع فونسيكا بطريقة الـ4/2/3/1 بوجود دياوارا وفيرتّو في الوسط وهما لاعبين مختلفا الخصائص ويُكملان بعضهما ويساعدهما بيروتي وبيليجريني في عملية توزيع الكرات والتحركات الهجومية.

ولذا فسيكون على إنتر كونتي الانتباه لكثرة الحلول التي يملكها الفريق العاصمي هجومياً وسيكون على الثلاثي الدفاعي الحذر من اللا مركزية الموجودة لدى فريق الذئاب..ولكن يُمكن ضرب روما دائماً من خلال المرتدات السريعة والعمل البدني القوي.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة : هاندانوفيتش – جودين و دي فري و سكرينيار في الدفاع – كاندريفا وفيسينو وبروزوفيتش وبورخا فاليرو وبيراجي في الوسط – لاوتارو مارتينيز و روميلو لوكاكو في الهجوم.