اونلاين | يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة انتر وروما بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش انتر قناة مفتوحة "يلا كورة"

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تفتتح مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي، مساء اليوم الجمعة، بلقاء قوى، يجمع إنتر ميلان المتصدر مع ضيفه نادى روما، والذى يستضيفه ملعب "جيوزيبى مياتزا".

يدخل إنتر ميلان اللقاء، متصدرا لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 37 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس، صاحب المركز الثانى، برصيد 36 نقطة، بينما يحل روما فى المركز الخامس برصيد 28 نقطة.

ويسعى النيراتزورى، بقيادة مدربه انطونيو كونتى، لمواصله نتائجه الرائعة فى الكالتشيو، من أجل الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب البطولة، بينما يطمح روما فى الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.

وتعتبر مواجهة إنتر و روما من المواجهات الكلاسيكية في تاريخ الكرة الإيطالية وكثيراً ما تشهد نتائج كبيرة أو أهداف خالدة لا يمكن نسيانها بسهولة.

ويدخل الإنتر مواجهة اليوم على ملعب جوزيبي مياتزا مدعوماً بجماهيره دائمة الحضور طوال الموسم والتي تجعل المدرجات كاملة العدد في مثل هذه المناسبات..ولكنه سيعاني من الغيابات القاتلة في وسط الميدان بعد إصابة جاليارديني لينضم إلى سينسي وباريلا الجوهرتين اللذين نجح جوزيبي ماروتا في الفوز بهما لصالح أفاعي ميلانو.. وأصبحت أوراق كونتي في خط الوسط محدودة للغاية.

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أما روما القادم من مرحلة طيبة للغاية حقق بها 5 انتصارات في آخر 6 مباريات وأظهرت المباريات الأخيرة أن الفريق أصبح أكثر فهماً لتعليمات المدرب البرتغالي فونسيكا.

ويلعب روما مع فونسيكا بطريقة الـ4/2/3/1 بوجود دياوارا وفيرتّو في الوسط وهما لاعبين مختلفا الخصائص ويُكملان بعضهما ويساعدهما بيروتي وبيليجريني في عملية توزيع الكرات والتحركات الهجومية.

ولذا فسيكون على إنتر كونتي الانتباه لكثرة الحلول التي يملكها الفريق العاصمي هجومياً وسيكون على الثلاثي الدفاعي الحذر من اللا مركزية الموجودة لدى فريق الذئاب..ولكن يُمكن ضرب روما دائماً من خلال المرتدات السريعة والعمل البدني القوي.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة : هاندانوفيتش – جودين و دي فري و سكرينيار في الدفاع – كاندريفا وفيسينو وبروزوفيتش وبورخا فاليرو وبيراجي في الوسط – لاوتارو مارتينيز و روميلو لوكاكو في الهجوم.

تشكيلة روما المتوقعة : باو لوبيز – سبيناتزولا ومانشيني وسمولينج وكولاروف في الدفاع – فيرتو ودياوارا وبيليجريني في الوسط – زانيولو وبيروتي و دجيكو في الهجوم.