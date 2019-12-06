اونلاين | نتيجة مباراة الاهلي الآن.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر egypt vs sudan

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يستضيف النادي الأهلي KORA GOAL نظيره نادي الهلال السوداني اليوم الجمعة 6 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات KORA STAR من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا

وستذاع مباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي الهلال السوداني اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "بي إن سبورتس 1" بتعليق حفيظ الدراجي.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

وستلعب مباراة النادي الأهلي YALLA SHOOT ضد نظيره نادي الهلال السوداني اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة KORA LIVE والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب السلام.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الهلال السوداني اليوم بدوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: رمضان صبحي – جونيور أجايي – وليد أزارو.

بث مباشر لمباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي الهلال السوداني اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي الهلال السوداني اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الأهلي والهلال في مجموعتهم بدوري أبطال إفريقيا

ويتواجد النادي الهلال السوداني KORA ONLINE ف صدارة جدول ترتيب مجموعته من بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط من أصل مباراة واحدة خاضها حتى الىن في البطولة بينما يتواجد النادي الأهلي في المركز الرابع بدون نقاط.