شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في قائمة برشلونة لمباراة ريال مايوركا في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

الجمعة 6 ديسمبر 2019 أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن قائمة فريقه لمواجهة ريال مايوركا، في الليجا.

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا ويستعد برشلونة لملاقاة ريال مايوركا، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني. وجاءت القائمة كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو. خط الدفاع: بيكيه، توديبو، لينجليت، أومتيتي، موسى واجي، جونيور فيربو. خط الوسط: راكيتيتش، فيدال، كارليس آلينيا، دي يونج، سيرجي روبيرتو، سيرجيو بوسكيتس. خط الهجوم: ميسي، سواريز، جريزمان، كارليس بيريز. ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني ولكن بفارق الأهداف، فيما يتواجد ريال مايوركا في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.

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