شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة ثمانية على جائزة أفضل هدف بالدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر والان مع التفاصيل

الجمعة 6 ديسمبر 2019 أعلنت القائمة المرشحة لحصد جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر من موسم 2019 - 2020، من أجل تحديد الفائز بها.

ودخل هدف فابينيو لاعب ليفربول، في مرمى مانشستر سيتي، إلى قائمة الأفضل خلال شهر نوفمبر. وجاءت قائمة الأهداف كالتالي: هدف لاعب ليفربول فابينيو أمام مانشستر سيتي. هدف لاعب تشيلسي تامي أبراهام أمام واتفورد. Advertisements هدف لاعب بورنموث هاري ويلسون أمام نيوكاسل. هدف لاعب وولفرهامبتون روبن نيفيز أمام أستون فيلا. هدف لاعب وولفرهامبتون جواو موتينيو أمام بورنموث. هدف لاعب مانشستر سيتي كيفين دي بروين أمام نيوكاسل. هدف لاعب نيوكاسل جونجو شيلفي أمام مانشستر سيتي. الهدف الأول للاعب بورنموث هاري ويلسون أمام توتنهام.

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