شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لمباراة فياريال وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

الجمعة 6 ديسمبر 2019 يستقبل فريق فياريال نظيره اتليتكو مدريد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني، والتي ستقام على ملعب لا سيراميكا.

جيث جاء تشكيل فريق فياريال كالتالي : حراسة المرمى : سيرخيو أسينخو . خط الدفاع : ماريو جاسبار - راؤول ألبيول - باو توريس - خافيير كوينتيلا . خط الوسط : أندري زامبو أنجيسا - فيسينتي إيبورا - مانو تريجويروس - صامويل شوكويزي - مويسيس جوميز . Advertisements خط الهجوم : جيرارد مورينو . بينما جاء تشكيل فريق اتليتكو مدريد كالتالي: حراسة المرمى : يان أوبلاك . خط الدفاع : سانتياجو أرياس - فيليبي أوجستو - ماريو هيرموسو - رنان لودي . خط الوسط : ساؤول نيجيز - توماس بارتي - هيكتور هيريرا - كوكي . خط الهجوم : ألفارو موراتا - جواو فيليكس . ويحتل فياريال المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة ، بينما يتواجد اتليتكو مدريد في المركز السادس برصيد 25 نقطة .

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