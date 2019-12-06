كأس خادم الحرمين| النصر يكتسح البكيرية برباعية ويتأهل لدور الـ16

الجمعة 6 ديسمبر 2019

اكتسح نادي النصر بسهولة منافسه البكيرية بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز”، في مباراة دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ليتأهل الفريق الأصفر إلى دور الستة عشر في مباراة كان بطلها الأول المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.



النصر السعودي ضد البكيرية

بدأ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي تشكيل مواجهة فريق البكيرية ضمن منافسات الدور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين كالتالي :_

حراسة المرمى: براد جونز

خط الدفاع: سلطان الغانم – مايكون – عبد الله مادو – عبد الرحمن العبيد

خط الوسط الدفاعي والمحوري: بيتروس – عبد الله الخيبري

خط الوسط الهجومي والأجنحة: نور الدين أمرابط – جوليانو – أحمد موسى

Advertisements

الهجوم الصريح: عبد الرزاق حمدالله

عبد الرزاق حمدالله يقص شريط الأهداف

بدأت المباراة بسيطرة نصرية على منطقة وسط الملعب حتي تمكن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله من قص شريط الأهداف وإحراز الأول بالدقيقة 32 بعد أسيست رائع قدمه له البرازيلي جوليانو، وانتهى الشوط الأول بتقدم العالمي بهدف نظيف.

وضاعف البرازيلي بيتروس النتيجة بالهدف الثاني للنصر بالدقيقة 48 من هجمة خطيرة للعالمي ثم تمكن جوليانو من تسجيل الثالث سريعاً بالدقيقة 49 من مرور رائع في منطقة الجزاء ثم تسديد الكرة في الشباك.

وأحرز نور الدين أمرابط هدف رابع للعالمي في الدقيقة “62” بعد هجمة وسط دربكة من دفاع البكيرية وأسيست من أول لمسة من البديل عبدالفتاح آدم الذي تخلص من لعنة إصابته المتكررة ليشارك مع الفريق.

وتمكن عبدالله الغامدي لاعب البكيرية بالدقيقة “84” من تسجيل هدف أول لصالح فريق بتسديدة قوية في شباك الحارس براد جونز في أول اختبار حقيقي له في تلك المباراة.

النصر يتأهل لدور الستة عشر ويضرب موعداً مع ضمك

بهذا الفوز تأهل فريق النصر لدور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ليضرب موعدا مع فريق ضمك .