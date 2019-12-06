مفاجآت في قائمة يوفنتوس لمباراة لاتسيو في الدوري الإيطالي

الجمعة 6 ديسمبر 2019

أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، عن قائمة فريقه لمواجهة لاتسيو، بالدوري الإيطالي.



موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو

ويلتقي يوفنتوس أمام نظيره لاتسيو غدًا السبت بمنافسات الجولة الخامسة عشر من الكالتشيو.

وجاءت القائمة كالتالي:

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حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو، بوفون.

خط الدفاع: دي تشيليو، دي ليخت، أليكس ساندرو، دانيلو، بونوتشي، روجاني، ديميرال.

خط الوسط: بيانيتش، ماتويدي، إيمري تشان، رابيو، بينتانكور، موراتوري، بورتانوفا.

خط الهجوم: كوادرادو، كريستيانو رونالدو، ديبالا، بياتسا، بيرنارديسكي، هيجوايين.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد لاتسيو في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.