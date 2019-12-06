شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الأهلي (1)-(0) الهلال السوداني.. دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، نظيره الهلال السوداني، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. تشكيل الأهلي: حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمود وحيد. Advertisements خط الوسط: عمرو السولية ومحمد مجدي «قفشة» ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات. خط الهجوم: جونيور أجايي. أبرز أحداث اللقاء: د10: استحواذ على الكرة من جانب لاعبي الأهلي وسط حذر دفاعي من الهلال السوداني د15: جوووووووول حسين الشحات يضع الهدف الأول من عرضية قفشة

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