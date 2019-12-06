شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يطيح بإنبي ويضرب موعدًا مع الأهلي في ثمن نهائي كأس مصر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة في العبور إلى دور الـ16 «ثمن النهائي» من بطولة كأس مصر، بعدما فاز على إنبي بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بدون أهداف، اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت.

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وانتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بدون أهداف، ثم انتقل الفريقان للعب الوقت الإضافي بواقع 30 دقيقة على شوطين.

وانتقلت المباراة إلى ركلات الترجيح، التي شهدت تفوق الترسانة بقيادة محمد صلاح، المدير الفني الجديد للفريق، بنتيجة 4-3 بعد تسديد كل فريق لـ6 ركلات انتهت بفوز الترسانة، ليواجه الأهلي في ثمن نهائي كأس مصر.