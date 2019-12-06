شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والاتفاق إلى دور الـ 16 في كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
ضمن الأهلي والاتفاق مقعديهما في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تحقيق الأهلي فوزا سهلا على النجوم بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي احتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء. سجل للأهلي؛ يوسف البلايلي (هدفين) (د:3 و60)، وعبدالرحمن غريب (د:85)، وسجل للنجوم؛ ماجد العماري (د:83).
وعلى استاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، قلب الاتفاق تأخره أمام الطائي بهدف إلى فوز ثمين بهدفين لهدف. تقدم الطائي أولاً عن طريق جورجي سيلفا (د:60)، قبل أن يعود الاتفاق عن طريق سعد السلولي (د:80)، وهزاع الهزاع (د:87).
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