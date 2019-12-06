شكرا لقرائتكم معوض يراقب لاعبي الأهلي أمام الهلال السوداني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد سيد معوض مدرب منتخب مصر في مقصورة ستاد السلام لمتابعة مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني ، لمتابعة المباراة وتقييم أداء بعض اللاعبين لتقديمه لجهاز الفراعنة بقيادة حسام البدري.

ويستضيف الأهلي نظيره الهلال السوداني بعد قليل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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كان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلي قد أعلن تشكيل الفريق لخوض مباراة الهلال ، ويضم التشكيل ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني ، رامى ربيعة ، أحمد فتحي ، محمود وحيد ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، حسين الشحات ، وليد سليمان ، رمضان صبحي وجونيور ـأجاي.

ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم جزائرى يضم كلاً من: لحلو بن براهم، ويعاونه المساعد الأول عبدالحق اتشيعلى، والمساعد الثانى عومارى بوعبدالله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة.