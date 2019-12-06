شكرا لقرائتكم 15 دقيقة ..الأهلي يتقدم على الهلال السوداني بهدف الشحات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلى وضيفه الهلال السوداني، وتغريت النتيجة لصالح الأهلى بهدف دون فى المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الجمعة على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وسجل حسين الشحات الهدف الأول لفريق الأهلى أمام ضيفه الهلال السوداني، في الدقيقة 14 من زمن المباراة.

كان الأهلي قد خسر مباراته الأولى من النجم الساحلي بهدف دون رد، فيما فاز فريق الهلال السوداني على نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن لقاءات الجولة الأولى التي أقيمت الأسبوع الماضي.

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خاض الأهلي مباراة اليوم بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر، بتشكيل مكون من، محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، أحمد فتحي، محمود وحيد، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، وجونيور أجاي.

فيما لعب الهلال السوداني المباراة تحت قيادة مدربه صلاح آدم، بتشكيل مكون من، جمال سالم في حراسة المرمى، أطهر الطاهر، السمؤال ميرغني، عبد اللطيف بوي، فارس عبد الله، نصر الدين الشغيل، ابو عاقلة عبد الله، محمد دراج، نزار حامد، سليم محمد، محمد موسى الضي.