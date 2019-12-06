شكرا لقرائتكم حسام حسن: فضلت التوازن فى تشكيل سموحة ضد العبور.. وعودة ماهر أهم المكاسب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدي حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة، عن رضاه بالفوز على فريق العبور والتأهل لدور الـ ١٦ بكأس مصر ، مؤكداً أن فريقه احترم الخصم جيداً وتوقعنا مفاجآت كاس مصر ، لذلك فضلت التوازن فى التشكيل وعدم الدفع بالبدلاء.

وعدد حسام حسن في تصريجات عقب المباراة ، مكاسب اللقاء والتي ظهرت في الاطمئنان علي مستوى فارس مجاهد وعودة ناصر ماهر واسلام الفار وكذلك مشاركة عمر صلاح.

وكان سموحة قد فاز علي العبور بهدف نظيف في دور الـ 32 بكأس مصر .

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وأوضح ان فريق سموحة كبير وأن الفترة القادمة ستشهد عودة المصابين والانسجام بين اللاعبين.