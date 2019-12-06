شكرا لقرائتكم مهمة سهلة للهلال واتحاد جدة في كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتطلع الهلال لحجز مقعده في الدور ثمن النهائي حينما يستضيف الجبلين "درجة أولى"، على استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في حين ستكون مهمة اتحاد جدة سهلة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الصفا "درجة ثانية"، ويلتقي أبها أمام ضيفه العربي "درجة ثانية" في ختام دور 32 لكأس الملك.

وعلى استاد جامعة الملك سعود سيكون الهلال مرشحاً فوق العادة للتأهل للدور ثمن النهائي حينما يستضيف الجبلين "درجة أولى". ويدخل الهلال المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة عقب تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا نهاية الشهر الماضي، ليتأهل لمونديال الأندية والذي سيقام منتصف الشهر الحالي.

وستكون هذه المباراة الأخيرة محلياً للهلال قبل خوضه معسكراً قصيراً استعداداً لمواجهة الترجي التونسي في كأس العالم للأندية التي ستقام في الدوحة.

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وفي المقابل ستكون مهمة الجبلين صعبة للغاية كونه سيواجه بطل دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى أنه متصدر ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. ووصل الهلال لهذا الدور عقب فوزه أمام ضيفه عرعر "درجة ثانية" 4-1، في حين وصل الجبلين لهذا الدور عقب فوزه أمام ضيفه الثقبة 2-1.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام سيكون اتحاد جدة مرشحاً فوق العادة للتأهل للدور ثمن النهائي، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الصفا "درجة ثانية".

ويأمل الاتحاد في مواصلة انتصاراته عقب استعادة توازنه بفوزه على الاتفاق في آخر مبارياته بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عقب سلسلة من النتائج السلبية. ووصل الاتحاد لهذا الدور عقب فوزه على ضيفه الرياض 4-صفر، في حين وصل الصفا لهذا الدور عقب فوزه أمام ضيفه الكوكب "درجة أولى" 3-1.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يبحث أبها عن حجز مقعده في الدور ثمن النهائي حينما يواجه ضيفه العربي "درجة ثانية". وتأهل أبها الى هذا الدور عقب تخطيه مضيفه القيصومة بنتيجة 2-1، في حين وصل العربي لهذا الدور عقب فوزه على ضيفه الباطن 2-1.