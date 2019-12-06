شكرا لقرائتكم الأخضر يفتح ملف البحرين.. وتدريبات تأهيلية للفرج والدوسري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يوم الجمعة، تدريباته استعداداً لمواجهة البحرين في نهائي كأس الخليج العربي، بعدما تأهل الأخضر، يوم الخميس، على حساب قطر مستضيفة البطولة.

وأجرى المنتخب السعودي تدريباته على ملاعب أكاديمية أسباير تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينار، وقسم المدرب اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا في مباراة قطر واكتفوا بتمارين استرجاعية في النادي الصحي.

واكتفى لاعبا خط الوسط سلمان الفرج وسالم الدوسري بتمارين تأهيلية برفقة الجهاز الطبي، ومن المقرر أن يواصل الأخضر تدريباته يوم السبت على ملاعب التدريب بأسباير، قبل خوض النهائي يوم الأحد أمام البحرين.