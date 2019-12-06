مدرب المنتخب يحضر مباراة الاهلي والهلال في السلام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص سيد معوض المدرب بالجهاز الفني لمنتخب مصر على التواجد في مقصورة ستاد السلام لمتابعة مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني ، وتواجد معوض لمتابعة المباراة وتقييم أداء بعض اللاعبين لتقديمه للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري.

ويستضيف الأهلي نظيره الهلال السوداني بعد قليل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلي قد أعلن تشكيل الفريق لخوض مباراة الهلال ، ويضم التشكيل ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني ، رامى ربيعة ، أحمد فتحي ، محمود وحيد ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، حسين الشحات ، وليد سليمان ، رمضان صبحي وجونيور ـأجاي.

ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم جزائرى يضم كلاً من: لحلو بن براهم، ويعاونه المساعد الأول عبدالحق اتشيعلى، والمساعد الثانى عومارى بوعبدالله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة.