شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتعادل سلبيا مع الترسانة فى الشوط الأول بموقعة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل إنبى بقيادة حلمى طولان، سلبياً، مع الترسانة بقيادة محمد صلاح، فى المباراة المقامة بينهما حاليا فى الشوط الأول، على استاد بتروسبورت، فى دور الـ32 لكأس مصر.

وحاول إنبى خطف هدف فى شباك الترسانة عن طريق تحركات محمد بسيونى على أطراف الملعب ولكن دون جدوى وتعد الفرصة الأخطر للفريق البترولى انفراد محمد شريف جناح الفريق الهجومى بمرمى الشواكيش ولكنه أهدر الفرصة لينتهى الشوط الأول بتعادل سلبى بين الفريقان فى شوط قدم فيه الشواكيش.

يذكر أن الفائز من مواجهة إنبى والترسانة سيواجه الأهلى، فى دور الـ16 من منافسات بطولة كأس مصر.