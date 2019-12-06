شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يطيح بإنبي من كأس مصر ويواجه الأهلي في دور الـ 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل فريق الترسانة لمواجهة الأهلي في دور الـ 16 لكأس مصر عقب الفوز علي انبي بركلات الترجيح 4/3 ، في مباراة دور الـ 32 للبطولة، والتي أقيمت اليوم علي ملعب بتروسبورت.

انتهى الوقت الأصلى والإضافي بين إنبى بقيادة حلمى طولان مع الترسانة بقيادة محمد صلاح، بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، ويحرز الترسانة 4 ركلات من 6 بينما احرز انبي 3 ركلات فقط ليتأهل الترسانة ويواجه الأهلي في دور الـ 16.

الشوط الأول

وحاول إنبى خطف هدف فى شباك الترسانة عن طريق تحركات محمد بسيونى على أطراف الملعب ولكن دون جدوى وتعد الفرصة الأخطر للفريق البترولى انفراد محمد شريف جناح الفريق الهجومى بمرمى الشواكيش ولكنه أهدر الفرصة لينتهى الشوط الأول بتعادل سلبى بين الفريقان فى شوط قدم فيه الشواكيش.

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الشوط الثانى

وشهد الشوط الثانى مواصلة الفريق البترولى محاولاته الهجومية نحو خطف هدف الفوز ولكن مع تماسك دفاعى جيد مع الترسانة الذى قدم لاعبيه أداء جيد فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى وكاد الشواكيش أن يخطف لاعبيه، الفوز، فى اللقاء لولا تألق محمود جاد حارس الفريق البترولى ليطلق الحكم صافرته بنهايتها مع الاحتكام لوقت إضافى لتحديد المتأهل لمواجهة الأهلى.