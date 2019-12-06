تعرف على نتائج الأسبوع الثامن لدورى الكرة النسائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت عصر اليوم مباريات الأسبوع الثامن لدوري الكرة النسائية وأسفرت النتائج عن الآتي : - فوز بشتيل على صيد المحلة 1/3 Advertisements - فوز وادي دجلة على الأميرية ٣/صفر - فوز كفر سعد على المصري القاهري 1/3 كان ناديا الإعلاميين والمجموعات العلمية اعلنا الإنسحاب فى وقت سابق من دورى الكرة النسائية.

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