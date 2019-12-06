شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام البدري وعودة صادق لقائمة الإسماعيلي أمام الإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق الاسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا للقاء الإعلاميين غدا السبت لحساب منافسات دور الــ32 من بطولة كأس مصر. قائمة الفريق شهدت انضمام محمود البدرى الظهير الأيسر لفريق الشباب للمرة الأولى هذا الموسم وعودة محمد صادق مع غياب غياب عدد من الأساسيين وهم باهر المحمدى قائد الفريق ومحمد حمدى زكى وأسامة إبراهيم ومحمود دونجا وإبراهيم أبواليزيد لأسباب مختلفة. قائمة الإسماعيلي ضمت كل من : حراسة المرمى : محمد فوزى – محمد مجدى خط الدفاع : محمود البدرى – محمد مجدى – محمد هاشم – محمد عمار – أحمد أيمن خط الوسط : محمد مخلوف – عماد حمدى – محمد بيومى – عبد الرحمن مجدى – أحمد مدبولى – محمد صادق – بيكيتى سيلفا – محمد الشامى – همام طارق خط الهجوم : بنسون شيلونجو – حازم مرسى. وجاءت أغلب الغيابات بسبب الإصابة ، فى مقدمتهم إبراهيم أبواليزيد الذى خضع لاختبار طبى مساء اليوم خلال المران الختامى قبل أن يفشل فى اجتياز، إذ يعانى المدافع القادم من الداخلية من الإصابة بالعضلة الخلفية قبل أن يخضع لبرنامج تأهيلى مكثف سعيا لاستعادة جاهزيته مجددا. Advertisements فيما خاض ثلاثى الإسماعيلى باهر المحمدى قائد الفريق وأسامة إبراهيم ومحمود دونجا تدريبات تأهيلية خلال المران الختامى. ويعانى الثلاثى من إصابات خفيفة تعرضوا خلال مواجهة طنطا الأخيرة التى انتهت بالتعادل السلبى فى الجولة الخامسة المؤجلة من عمر مسابقة الدورى المحلى. وتعرض المحمدى لشد خفيف فى الضامة وإبراهيم ودونجا لشد فى الامامية. وأدى الثلاثى تدريبات خفيفة بالجرى حول الملعب قبل أن يتم استكمال تدريباتهم تحت إشراف الجهاز الطبى.

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