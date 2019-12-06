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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي مع نظيره الهلال، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم ، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 /2020.
تنطلق مباراة الاهلي المصري ضد الهلال السوداني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ، وتقام المباراة علي أستاد السلام.
مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر عبر موقع سوبر كورة
يدخل فريق الأهلي المصري المباراة في المجموعة الثانية في المركز الرابع و الأخير بدزن نقاط ، بينما يحتل الهلال السودناي المركز المركز الاول برصيد 3 نقاط .
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