شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستبعد صلاح محسن وياسر إبراهيم امام الهلال وأزارو علي الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دكة بدلاء فريقه لمواجهة الهلال السوداني في المباراة المقرر انطلاقها في تمام التاسعة، مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت دكة بدلاء الأهلي كالتالي : شريف إكرامي، سعد سمير، جيرالدو، آليو ديانج، مروان محسن، أحمد الشيخ وأزارو ، بينما استبعد فايلر ، كلا من صلاح محسن وياسر إبراهيم من قائمة الـ20 لاعباً التى دخلت معسكر مغلق أمس استعداداً للمباراة.

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