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الأهلي يستبعد صلاح محسن وياسر إبراهيم امام الهلال وأزارو علي الدكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دكة بدلاء فريقه لمواجهة الهلال السوداني في المباراة المقرر انطلاقها في تمام التاسعة، مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

وجاءت دكة بدلاء الأهلي كالتالي : شريف إكرامي، سعد سمير، جيرالدو، آليو ديانج، مروان  محسن، أحمد الشيخ وأزارو ، بينما استبعد فايلر ، كلا من صلاح محسن وياسر إبراهيم من قائمة الـ20 لاعباً التى دخلت معسكر مغلق أمس استعداداً للمباراة.

 

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ويدير مباراة الليلة طاقم تحكيم جزائري يضم ، كلاً من لحلو بن براهيم، ويعاونه المساعد الأول عبدالحق اتشيعلى، والمساعد الثاني عومارى بوعبدالله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة .

 

ويضم تشكيل الاهلي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني ، رامى ربيعة ، أحمد فتحي ، محمود وحيد ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، حسين الشحات ، وليد سليمان ، رمضان صبحي وجونيور أجاي.

 

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