شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل يساوى أزارو مليون دولار؟ عرض سعودى يصل الأهلى خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية مغربية أن وليد أزارو، مهاجم الأهلي تلقى عرضا مغريا من أحد أندية الدوري السعودي، الذي أبدى رغبته في الاستفادة من خدماته على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوي المقبل .

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وسجل أزارو 38 هدفا خلال 82 مباراة بقميص الأهلي في جميع المسابقات منذ انضمامه في صيف 2017 قادما من الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

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